

يعني إيه.. أبل تسعى لإطلاق هاتف أيفون بدون فتحة لشريحة SIM يعني إيه.. أبل تسعى لإطلاق هاتف أيفون بدون فتحة لشريحة SIM

يمكن أن تطلق أبل جهاز أيفون فعليًا خالٍ من بطاقة SIM مع سلسلة أيفون 15 ، وفقًا لتقرير صادر عن BlogDoiPhone، ونظرًا لأن أيفون 13 هو الأحدث في السلسلة ، فمن المتوقع أن يصل أيفون 15 في عام 2023.



ووفقًا للتقرير ، يمكن أن يصبح أيفون 15 أول طراز أيفون يتم شحنه بدون فتحة بطاقة SIM فعلية، ويقال إن الإشاعة تستند إلى "مصادر داخلية"، فيما يقول التقرير :"لطالما جربت أبل طرقًا لم تعد بحاجة إلى بطاقة SIM ، وذلك بتطبيق تقنية eSIM، ولكن وفقًا لمصادر داخلية لمدونة أيفون ، اعتبارًا من عام 2023 ، قد يبدأ إصدار Pro من أيفون بالفعل دون أي إدخال إلى بطاقة SIM الفعلية ، ويعمل فقط مع فتحتين eSIM، وفي الواقع ، يعد كل من أيفون 13 و أيفون 13 Pro أول طرازي أيفون يدعمان بطاقات eSIM المزدوجة ، مما يسمح لك باستخدام وحدتي eSIM في وقت واحد ".



وإذا كانت شركة آبل تسعى بالفعل للحصول على أيفون خالٍ من بطاقة SIM وتخطط لتقديم التصميم في أيفون 15 ، فمن المتوقع أن أيفون 15 قد لا يصل إلى جميع الأسواق الدولية حيث يقوم عملاق التكنولوجيا عادةً بشحن أجهزة أيفون لأن اعتماد eSIMs قد يكون كذلك ليس سهلا في العديد من البلدان.



وقد كانت هناك أيضًا شائعات حول عمل أبل على أيفون بدون منافذ ، مما يلغي الحاجة إلى موصل Lightning. بالنسبة لعام 2015 ، يبدو الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، لكن من المثير للاهتمام رؤية التغييرات الجديدة في التصميم عند وصولها.