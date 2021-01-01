

فيفو تطلق ساعتها الذكية Watch 2 الجديدة (تفاصيل) فيفو تطلق ساعتها الذكية Watch 2 الجديدة (تفاصيل)



أعلنت شركة فيفو عن إطلاق ساعتها الذكية Watch 2 الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء والغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية 50 ATM.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة يمكن استعمالها بدون هاتف ذكي مقترن بفضل تجهيزها ببطاقة eSIM من أجل دعم شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، وعندئذ تمتد فترة تشغيل البطارية حتى 7 أيام، وعند اقتران الساعة الذكية الجديدة بهاتف ذكي، فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 14 يوما.



وإلى جانب مستشعرات قياس معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، تتيح الساعة الذكية الجديدة تتبع النوم وتحليل خصائصه على مدار الساعة، بالإضافة إلى وظيفة مراقبة الإجهاد والتذكير بشرب الماء والعديد من الوظائف المفيدة الأخرى.

قد يعجبك أيضا...

وأعلنت شركة فيفو أن الساعة الذكية Watch 2 تأتي في جسم مستدير مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وباللون الأسود والأبيض والفضي مع سوار من الجلد أو المطاط الفلوري.