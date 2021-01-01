

ناسا تطلق أكبر تلسكوب فضائي لمتابعة المجرات ناسا تطلق أكبر تلسكوب فضائي لمتابعة المجرات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم إطلاق أكبر تلسكوب «ويب» لمتابعة المجرات والعوالم البعيدة.



وأفادت ناسا في بيان صحفي اليوم، أنه أُطلق تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي في تمام الساعة 7:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة على صاروخ آريان 5 من ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا بأمريكا الجنوبية.



وأوضحت أن هذا التلسكوب جهد مشترك مع وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، حيث أن مرصد ويب هو مهمة رائدة ثورية لناسا للبحث عن الضوء من المجرات الأولى في الكون المبكر، واستكشاف النظام الشمسي، وكذلك الكواكب التي تدور حول النجوم.