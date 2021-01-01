الإعلان رسميا عن التلفاز الذكي Xiaomi Mi TV EA70 2022

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الإعلان رسميا عن التلفاز الذكي Xiaomi Mi TV EA70 2022

على غير المتوقع، أعلنت اليوم، شركة شاومي، عن التلفاز الذكي، Xiaomi Mi TV EA70 2022، بمواصفات خرافية، وسعر جيد للغاية، حيث يتوفر، بإطار معدني كامل، بسمك 2 ملم فقط، لا يستغرق سوى 2.1%، من جسم التلفاز، والباقي يعود إلى الشاشة، التي تأتي بحجم 70 بوصة، وجودة مرتفعة، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نستعرض معا، مواصفات وسعر التلفاز الذكي Mi TV EA70 2022.

تم الإعلان عن، هذا التلفاز، بمعالج تشغيل، من فئة Quadcore Cortex A35، وبذاكرة تخزين داخلية، بسعة تبدأ من 1.5 جيجا بايت، حتى 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى أن، Xiaomi Mi TV EA70 2022، يعمل بنظام Android، وبواجهة مستخدم MIUI for TV 3.0، الخاصة بشركة شاومي.

التلفاز الذكي Xiaomi Mi TV EA70 2022
وبغض النظر عن، حجم الشاشة، الذي يبلغ 70 بوصة، فإن دقتها تبلغ 3840×2160 بكسل، وجودتها 4K، ومعدل تحديثها، يبلغ 60 هرتز، بالإضافة إلى أنها، تدعم نسبة تباين 4000: 1، وقادرة على إنتاج، 1.07 مليار لون، وتدعم أيضا سطوع ذروة 300 شمعة.

وبخصوص المميزات الأخرى، فالتلفاز الذكي، Xiaomi Mi TV EA70 2022، يتميز بمكبرات صوت ستريو، عالية الدقة، ويتميز كذلك، بنظام صوتي، بعيد المدى، يتيح لك إمكانية، البحث الصوتي، والطلب الصوتي، بالإضافة إلى أنه، يدعم مركزا منزليا ذكيا مدمجا.

تلفاز Xiaomi Mi TV EA70 2022، سيطرح للطلب المسبق، يوم 27 ديسمبر، بسعر يبلغ حوالي 518 دولارا أمريكيا، على أن يتوفر للبيع بشكل رسمي، يوم 31 ديسمبر، مع العلم بأنه، سيكون متاحا، من خلال، جميع منصات التجارة الإلكترونية، الصينية الرئيسية.

المصدر: قل ودل

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