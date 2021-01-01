

فيفو تحدد موعد الإعلان عن الهاتف Vivo V23 Pro وتبرز مواصفاته الرسمية فيفو تحدد موعد الإعلان عن الهاتف Vivo V23 Pro وتبرز مواصفاته الرسمية

أكدت اليوم شركة فيفو، أنها ستعلن رسميا، عن الهاتف Vivo V23 Pro، يوم 5 يناير، وكشفت عن بعض، مواصفاته الرئيسية، حيث أشارت، إلى أنه سيضم، معالج Dimensity 1200 5G، وسيضم أيضا، مستشعر كاميرا رئيسية، بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى، كاميراتين في الأمام، ومع ذلك فإن، هناك الكثير من التقارير، التي تشير إلى أن، هذا الهاتف سيكون، عبارة عن إصدار معاد تسميته، من هاتف S12 Pro، الذي تم الإعلان عنه، يوم 22 ديسمبر.



سيتم تشغيل هذا الهاتف، بالمعالج MediaTek Dimensity 1200 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، وسيتم تصميمه، حول شاشة AMOLED، حجمها 6.56 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنه سيدعم HDR10+، وسيحتوي على، كاميراتين في الأمام، و3 كاميرات في الخلف، مع العلم بأن، الكاميرا الرئيسية الخلفية، ستأتي بدقة 108 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية الرئيسية، ستأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وكلاهما سيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



ومن المقرر أن، يصل الهاتف Vivo V23 Pro، مع بطارية، بسعة 4300 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 44 واط، كما أنه سيصل، بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، للذاكرة الداخلية، وبسعة 8، أو 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومع ذلك، لم يتم تحديد، ما إذا كان الهاتف، سيعمل بنظام Android 11، أو Android 12.

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وبما أن، Vivo V23 Pro، سيكون مشابها للهاتف S12 Pro، فإنه سيدعم مكبرات الصوت، وسيدعم أيضا، خاصية NFC، بالإضافة إلى، منفذ USB، من فئة Type‑C، ومستشعر بصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة.وفي النهاية، نود أن نشير، إلى أن فيفو، ستعلن رسميا، عن الهاتف V23 Pro، يوم 5 يناير، لذلك دعونا ننتظر، لمعرفة قائمة المواصفات الكاملة، والسعر الرسمي.