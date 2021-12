مواصفات وسعر الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition مواصفات وسعر الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition

مع اقترابنا من نهاية عام 2021، أعلنت شركة أوبو، عن إصدار خاص، من الهاتف Reno7، يدعى Oppo Reno7 New Year Edition، ويأتي بلون مميز، ويضم شعار Tiger في الخلف، بجانب شعار Oppo، ويأتي بنفس المواصفات، الإصدار العادي، حيث يضم معالجا، يدعم شبكات الجيل الخامس، ويضم شاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، و3 كاميرات في الخلف، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Reno7 New Year Edition.



المواصفات الرئيسية للهاتف

الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition، يصل مع شاشة AMOLED، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة Corning Gorilla Glass 5، كما أن الهاتف، يصل كذلك، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة Adreno 642L، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.



يحتوي هذا الهاتف، الجديد من أوبو، على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition، يحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 60 واط، وتدعم أيضا الشحن العكسي، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم ColorOS 12، ويتميز بدعم مكبرات الصوت، وخاصية NFC، مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.سعر الهاتف Oppo Reno7 New Year Editionالهاتف Oppo Reno7 New Year Edition، سيتوفر للشراء بشكل رسمي، يوم 27 ديسمبر، في الصين، بنفس سعر Reno7 العادي، حيث سيباع بسعر، يبدأ من 425 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 520 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.