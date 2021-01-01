مع اقترابنا من نهاية عام 2021، أعلنت شركة أوبو، عن إصدار خاص، من الهاتف Reno7، يدعى Oppo Reno7 New Year Edition، ويأتي بلون مميز، ويضم شعار Tiger في الخلف، بجانب شعار Oppo، ويأتي بنفس المواصفات، الإصدار العادي، حيث يضم معالجا، يدعم شبكات الجيل الخامس، ويضم شاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، و3 كاميرات في الخلف، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Reno7 New Year Edition.
المواصفات الرئيسية للهاتف
الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition، يصل مع شاشة AMOLED، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة Corning Gorilla Glass 5، كما أن الهاتف، يصل كذلك، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة Adreno 642L، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.
يحتوي هذا الهاتف، الجديد من أوبو، على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition، يحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وسعر الهاتف Oppo Reno7 New Year Edition
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق