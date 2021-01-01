

تطوير ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها تطوير ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها

تطور منصة المراسلات الشهيرة "واتس آب" ميزة جديدة تسهم في تيسير الوصول إلى الشركات القريبة.



وذكر موقع WABetaInfo المعني بالتكنولوجيا، أن الميزة الجديدة تعد طريقة جديدة للعثور بسرعة على حسابات أعمال جديدة على تطبيق واتس آب وذلك من دون مغادرة التطبيق.



وأشار الموقع إلى أنه تم إصدار الميزة لبعض الأشخاص في "ساو باولو" وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص في المستقبل.

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ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر أنه عند البحث عن شيء ما داخل واتس آب، سيكون هناك قسم جديد يسمى "الأعمال التجارية القريبة": عند تحديد الفئة، ستتم تصفية نتائج حسابات الأعمال بناءً على اختيارك.