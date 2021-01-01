تطور منصة المراسلات الشهيرة "واتس آب" ميزة جديدة تسهم في تيسير الوصول إلى الشركات القريبة.
وذكر موقع WABetaInfo المعني بالتكنولوجيا، أن الميزة الجديدة تعد طريقة جديدة للعثور بسرعة على حسابات أعمال جديدة على تطبيق واتس آب وذلك من دون مغادرة التطبيق.
وأشار الموقع إلى أنه تم إصدار الميزة لبعض الأشخاص في "ساو باولو" وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص في المستقبل.
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التعليقات على تطوير ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها
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