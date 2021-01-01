

الهاتف Honor 60 SE يظهر على منصة 3C مع شحن سريع بقوة 40 واط الهاتف Honor 60 SE يظهر على منصة 3C مع شحن سريع بقوة 40 واط

بعد أن تم إطلاق الهاتفين، Honor 60، وHonor 60 Pro، ظهرت العديد من التوقعات، التي تشير إلى أن، شركة هونور، تعمل حاليا على، الهاتف Honor 60 SE، والآن وصلتنا، تأكيدات باقتراب، موعد وصول الهاتف، بشكل رسمي، حيث تم رصده على، منصة اختبارات الأداء GeekBench، ومنصة 3C، التي اعتمدت هذا الهاتف، مع شحن سريع، بقوة 40 واط.



الهاتف Honor 60 SE، ظهر على منصة 3C، بنموذج رقم TFY-AN40، وتم تأكيد وصوله، مع تقنية الشحن السريع، بقوة 40 واط، ودعم معايير 10V 4A، بالإضافة إلى أن، هناك بعض التسريبات، التي تكشف عن، المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، من هونور، حيث تشير إلى أنه، سيضم شاشة منحنية، من الجوانب، من نوع OLED، وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم ألوان بعمق 10 بت، وثقب صغير، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية.



كما أن المعالج، سيكون من فئة، Snapdragon 778G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، مما يعني أنه، سيكون مثل، هاتف Honor 60 الحالي، وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Honor 60 SE، سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، كما أنه سيدعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه التسريبات، تؤكد أن، الشركة الصينية، ستعلن رسميا، عن الهاتف Honor 60 SE، يوم 31 ديسمبر، ومع ذلك فإن، كل هذا مجرد تسريبات، ولا توجد أي كلمة رسمية، من الشركة، ولكن نتوقع، أن تخرج هونور، بإعلانات تشويقية، خلال الأيام القليلة القادمة.



