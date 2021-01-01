تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام لوحة المفاتيح والماوس على جهاز PS4

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تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام لوحة المفاتيح والماوس على جهاز PS4

صممت كل لعبة على PlayStation 4 لتلعب باستخدام وحدة التحكم الافتراضية، المسماة Dualshock 4، ولكن إذا كنت معتادًا على ممارسة ألعاب الكمبيوتر الشخصي، فقد تفقد دقة لوحة المفاتيح والماوس، لذلك نقدم لك خطوات ربط لوحة مفاتيحك بجهاز الألعاب وممارسة ألعابك بسهولة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

يمكن لعب مجموعة من الألعاب باستخدام لوحة المفاتيح والماوس، وإليك بعض أكثر الألعاب شيوعًا التي يمكنك لعبها على جهاز PS4 باستخدام لوحة المفاتيح والماوس:

Fortnite

DayZ

Assassin's Creed Valhalla

Final Fantasy XIV

Call of Duty: Modern Warfare

Minecraft

Warframe


يجب عليك قبل أن تشتري لعبة لتلعبها بلوحة المفاتيح والماوس، تحقق من الدليل لمعرفة ما إذا كانت اللعبة تدعمها.


كيفية توصيل لوحة مفاتيح وماوس بجهاز PS4
تختلف خطوات توصيل لوحة المفاتيح والماوس بـUSB قليلاً عن استخدام Bluetooth للاتصال لاسلكيًا.
لوحة مفاتيح USB وماوس
لتوصيل جهاز تحكم وماوس سلكي بجهاز PS4، ما عليك سوى توصيلهما بأحد منافذ USB المتوفرة في المقدمة، وستظل قادرًا على استخدام وحدة تحكم PlayStation قياسية لاسلكيًا عندما تفعل ذلك.

وعند توصيل لوحة المفاتيح والماوس، سيسألك PS4 عن ملف التعريف الذي تريد استخدام الجهاز معه، اختر أي ملف تعريف ستستخدمه.

إذا نفدت منافذ USB الاحتياطية، فإن Playstation يدعم أيضًا محاور USB مثل Anker USB 10-Port Hub، والذي يتيح لك توصيل ما يقرب من عشرة أجهزة باستخدام منفذ واحد فقط.

توفر العديد من الشركات المصنعة للوحة المفاتيح مثل Logitech منافذ USB في لوحات المفاتيح نفسها أيضًا، مما يعني أنه يمكنك توصيل الماوس بلوحة المفاتيح، ثم لوحة المفاتيح في وحدة التحكم.

لوحة مفاتيح لاسلكية وماوس
يدعم Playstation أيضًا تقنية Bluetooth، يمكنك أثناء تسجيل الدخول إلى ملف تعريف، أن نتقل إلى قائمة الإعدادات، وحدد الأجهزة، ثم أجهزة Bluetooth.



إذا كانت لوحة المفاتيح أو الماوس في وضع الإقران، فمن المفترض أن ترى الجهاز ينتظر الاتصال، وإذا لم يكن كذلك، فضعه في وضع الإقران أولاً.

المصدر: اليوم السابع

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