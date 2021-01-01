تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام لوحة المفاتيح والماوس على جهاز PS4

صممت كل لعبة على PlayStation 4 لتلعب باستخدام وحدة التحكم الافتراضية، المسماة Dualshock 4، ولكن إذا كنت معتادًا على ممارسة ألعاب الكمبيوتر الشخصي، فقد تفقد دقة لوحة المفاتيح والماوس، لذلك نقدم لك خطوات ربط لوحة مفاتيحك بجهاز الألعاب وممارسة ألعابك بسهولة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".
يمكن لعب مجموعة من الألعاب باستخدام لوحة المفاتيح والماوس، وإليك بعض أكثر الألعاب شيوعًا التي يمكنك لعبها على جهاز PS4 باستخدام لوحة المفاتيح والماوس:
Fortnite
DayZ
Assassin's Creed Valhalla
Final Fantasy XIV
Call of Duty: Modern Warfare
Minecraft
Warframe
يجب عليك قبل أن تشتري لعبة لتلعبها بلوحة المفاتيح والماوس، تحقق من الدليل لمعرفة ما إذا كانت اللعبة تدعمها.
كيفية توصيل لوحة مفاتيح وماوس بجهاز PS4
تختلف خطوات توصيل لوحة المفاتيح والماوس بـUSB قليلاً عن استخدام Bluetooth للاتصال لاسلكيًا.
لوحة مفاتيح USB وماوس
لتوصيل جهاز تحكم وماوس سلكي بجهاز PS4، ما عليك سوى توصيلهما بأحد منافذ USB المتوفرة في المقدمة، وستظل قادرًا على استخدام وحدة تحكم PlayStation قياسية لاسلكيًا عندما تفعل ذلك.
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