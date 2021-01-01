

تعرف على أهمية بلف الحرارة في سيارتك وعلامات تلفه تعرف على أهمية بلف الحرارة في سيارتك وعلامات تلفه

المربع نت – يعتمد محرك السيارة على العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية الهامة التي تساعده على أداء عمله بكفاءة عالية، أحد أبرز هذه القطع الميكانيكية هو بلف الحرارة (الثرموستات)، حيث أنه الجزء المسؤول عن الحفاظ على استقرار درجة الحرارة داخل المحرك.



ويتلخص عمل بلف الحرارة في السماح لسائل التبريد بالخروج من المحرك عندما ترتفع درجة حرارته، ليمرّ بالردياتير ليتم تبريده، ثم يعود بعدها إلى المحرك مرة أخرى من خلال البلف نفسه.



لكن مع مرور الوقت قد يتعرض بلف الحرارة للتلف لانتهاء عمره الافتراضي، أو لارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والأعطال لمحرك السيارة، لذا نستعرض لكم أبرز العلامات التي تدل على تلف بلف الحرارة.

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– ارتفاع درجة حرارة المحركعند تلف بلف الحرارة يتم ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مفاجئ، ويحدث هذا الأمر نتيجة تلف البوابة التي تسمح بمرور المياه إلى الردياتير لتبريده، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الماء داخل المحرك.– انخفاض درجة حرارة المحركقد نرى انخفاض درجة حرارة محرك السيارة عن المعدل الطبيعي، خاصة في القيادة على الطرق السريعة، وتنتج هذه المشكلة عند تلف بوابة الجهاز في وضع الفتح من الردياتير للمحرك، مما يسمح بدخول الماء البارد إلى داخل المحرك بصورة مستمرة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حرارة المحرك.تسرب مادة التبريدملاحظة تسرب سائل التبريد خاصة حول بلف الحرارة أو تسربه أسفل السيارة عند وقوفها في نفس الموضع لعدة دقائق.