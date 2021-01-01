تعرف على أهمية بلف الحرارة في سيارتك وعلامات تلفه

المربع نت – يعتمد محرك السيارة على العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية الهامة التي تساعده على أداء عمله بكفاءة عالية، أحد أبرز هذه القطع الميكانيكية هو بلف الحرارة (الثرموستات)، حيث أنه الجزء المسؤول عن الحفاظ على استقرار درجة الحرارة داخل المحرك.
ويتلخص عمل بلف الحرارة في السماح لسائل التبريد بالخروج من المحرك عندما ترتفع درجة حرارته، ليمرّ بالردياتير ليتم تبريده، ثم يعود بعدها إلى المحرك مرة أخرى من خلال البلف نفسه.
لكن مع مرور الوقت قد يتعرض بلف الحرارة للتلف لانتهاء عمره الافتراضي، أو لارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والأعطال لمحرك السيارة، لذا نستعرض لكم أبرز العلامات التي تدل على تلف بلف الحرارة.
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