

عرض سيارة رئيس الوزراء الكويتي الأسبق للبيع “صور” عرض سيارة رئيس الوزراء الكويتي الأسبق للبيع “صور”

المربع نت – في عام 1998 طلب صاحب السمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، سيارة بورش 911 تيربو إس من الجيل 993 موديل عام 1998، ولكنه أراد أن يعطي لمسة جمالية إضافية للسيارة وقام بترميمها بالكامل في بورش كلاسيك بألمانيا بين العام 2010 وحتي عام 2014 وتكلفت مبلغ كبير يعادل حوالي مليون و900 ألف ريال سعودي.



قام سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح والذي تولى رئاسة الوزراء في الكويت في الفترة من 7 فبراير 2006 إلى 30 نوفمبر 2011، بتعديل داخلية السيارة بالكامل باللون البرتقالي والأصفر، وأيضا اللون الخارجي الذي تغير إلى لون الفانيليا المائل إلى اللون الأخضر.



تعرض السيارة الآن في مزاد Pfaff Reserve بقيمة تقرب من 3 مليون و338 ألف ريال مع العلم أن عدادها مسجل عليه 106 كيلومتر فقط.







