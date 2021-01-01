لويس هاميلتون يبيع سيارته باجاني زوندا التي صنعت له خصيصاً

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صورة الخبر: لويس هاميلتون يبيع سيارته باجاني زوندا التي صنعت له خصيصاً
لويس هاميلتون يبيع سيارته باجاني زوندا التي صنعت له خصيصاً

المربع نت – منذ فترة ليست طويلة عرض بطل العالم في الفورمولا 1 لسبع مرات، لويس هاميلتون، والذي خطف منه اللقب في موسم 2021 ماكس فيرستابين، سيارته للبيع من نوع باجاني زوندا 760 والتي صنعت خصيصاً له.

صنعت السيارة بمواصفات خاصة لبطل العالم في فورمولا 1 لويس هاميلتون في عام 2014 وتحمل السيارة اسمه LH، وكانت في ذلك الوقت بحسب أغلب التقارير بقيمة 2 مليون دولار، ما يعادل 7.5 مليون ريال، وكان هذا الرقم كبير بالنسبة لسعر السيارة آنذاك الذي كان يبلغ 1.5 مليون دولار تقريبا.

صنعت هذه السيارة لـ”لويس هاميلتون” بتعديلات في المحرك سعة 7.3 لتر V12 تنفس طبيعي ليخرج قوة 750 حصان وعزم دوران 780 نيوتن متر، بدفع خلفي للعجلات.

المميز في هذه السيارة أيضاً أن بعد كل تلك السنوات التي امتلك فيها لويس هاميلتون السيارة، قال أن الممشي 1000 كم فقط، ولكن حتى الأن غير معروف سعر البيع ولكن بالتأكيد سيكون أعلى من 8 مليون ريال.

صورة الخبر: لويس هاميلتون يبيع سيارته باجاني زوندا التي صنعت له خصيصاً

المصدر: المربع نت

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