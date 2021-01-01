

5 سيارات في الإمارات لعشاق الـ كروس اوفر موديل 2021 .. صور 5 سيارات في الإمارات لعشاق الـ كروس اوفر موديل 2021 .. صور

استطاعت فئة الـ كروس اوفر لموديلات 2021، أن تجذب انظار العديد من محبي عالم السيارات، نسبة إلى مقاومات كثيرة مثل مساحتها الداخلية الرحبة، وقدرتها في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية.



وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات كروس اوفر لعام 2021 بالسوق الاماراتي.



1 – شيري تيجو 7 موديل 2021



دعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 180 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تعمل بمنظومة الدفع الامامي.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية المطروحة للسيارة فيمكنها التسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية.ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 7 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 64.995 درهم.2 – فيات X500 موديل 2021حصلت السيارة فيات X500 على محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 9.8 ثانية.وترتكز السيارة فيات X500 على قاعدة عجلات بطول 2.570 مم، و بنسبة طول كلي بلغت 4.248 متر، مع عرض كلي يقدر بـ 1.796 متر، و 1.600 متر للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية تتسع إلى 245 لتر.تبدأ أسعار السيارة داخل السوق الاماراتي من 79 الف درهم حتى 85 الف درهم.3 – هيونداي كونا موديل 2021جاءت السيارة هيونداي كونا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية دفع امامي، مع سرعة قصوى بلغت 194 كم/ساعة.بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 175 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 205 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.وتبدأ أسعار السيارة هيونداي كونا من 62 الف درهم وحتى 92 الف درهم اماراتي.4 – فورد اسكيب موديل 2021تتمتع السيارة فورد اسكيب بمحرك 3 سليندر سعة 1500 سي سي، وبقوة قدرها 180 حصانا، مع 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة 200 كم/ساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 8 ثواني.بالاضافة إلى قدرات اخرى تتعلق بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 240 حصانا، وعزم دوران 345 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية.ويتراوح سعر السيارة فورد اسكيب داخل السوق الاماراتي بين 82.020 درهم و 121.645 درهم.5 – الفا روميو ستيلفيو موديل 2021دعمت السيارة الفا روميو ستيلفيو بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بقوة 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 5.7 ثانية.إلى جانب قدرات اعلى تجهيزصا من محرك سداسي الاسطوانات سعة 2900 سي سي، بقوة 510 حصانا، و 600 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 283 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات القوية تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.وتبدأ أسعار السيارة الفا روميو ستيلفيو داخل السوق الاماراتي من 179 الف درهم إلى 349.900 درهم.



