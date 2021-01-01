

بتصميم شبابي أنيق.. تسريب الصور الرسمية لهواتف فيفو iQOO 9 بتصميم شبابي أنيق.. تسريب الصور الرسمية لهواتف فيفو iQOO 9

كشفت تسريبات الصور الرسمية لهواتف iQOO 9 التى تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاقها في 5 يناير المقبل، حيث تظهر الصور تصميم خلفي مختلف تماما عن هواتف iQOO 8 السابقة، مع عدد من التغييرات في التصميم الأمامي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف iQOO 9 تقدم تصميم شبابي أنيق حيث تأتى بشاشة مع حواف نحيفة للغاية، مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية، كما تحتوى على زر تحكم في الصوت وزر طاقة على العمود الفقري الأيمن، مع وحدة كاميرا في الخلف مستطيلة الشكل.



وستأتى بشاشة من نوع E5 AMOLED قياس 6.78 بوصة ،مع جودة + FHD، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

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وستقدم هواتف فيفو iQOO 9 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر OIS ، مع كاميرا فائقة الاتساع 13 ميجا بيكسل ، ومستشعرللماكرو بدقة 12 ميجا بيكسل من سونى ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفديو بدقة 16 ميجا بيكسل.وستعمل هواتف فيفو iQOO 9 بأحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد في عام 2022 ، وهو Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .وستحتوى هواتف فيفو iQOO 9 على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط ، مما يساعد الهواتف على شحن البطارية بنسبة 80 % في حوالي من 15 إلى 20 دقيقة.ومن المحتمل أن تأتى هواتف iQOO 9 بسعر مرتفع نسبيا في حدود 7 أو 8 آلاف جنيه مصرى، حيث تحمل الهواتف علامة BMW التجارية مع علامة iQOO التجارية الأمر الذى يعكس ترويج الهوتف على أنها تستهدف بالأساس مستخدمي الهواتف الرائدة.