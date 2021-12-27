أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021

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أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد،اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الأثنين

سجل سعر حديد عز اليوم الأثنين 15600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الأثنين 15500 جنيهًا للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الأثنين عند 15400جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأثنين15300 جنيه للطن.
سجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى ومصر ستيل اليوم الأثنين 15100جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد عطية اليوم الأثنين نحو 15100 جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الأثنين:

وتراجع سعر الأسمنت اليوم الأثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1050جنيه لطن المسلح.

وسجل أسمنت شركة المنيا للأسمنت اليوم الأثنين 1015 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الأثنين 1065 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم الأثنين 1050جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الأثنين عند 1030 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأثنين 1000 جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت سيناء اليوم الأثنين 985 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

المصدر: صدى البلد

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