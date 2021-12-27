

تعرف على أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الأثنين 27-12-2021 تعرف على أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الأثنين 27-12-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.





وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 905 جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 830 جنيها

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 792 جنيهابينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 679 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 528 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 453 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6336 جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 905.143 الف جنيهوسجل سعر الذهب عالميا نحو 1810 دولار للأوقيةأسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية