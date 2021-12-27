

سعر الدولار فى مصر اليوم الأثنين 27-12-2021 سعر الدولار فى مصر اليوم الأثنين 27-12-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين بنوك ( مصرف أبوظبي الاسلامي ، الأهلى الكويتي ) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد ) نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB، ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ، المصرى الخليجى ، قناة السويس، فيصل الإسلامى ،مصر إيران للتنمية ، الإسكندرية )نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيهوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين فى بنوك (الأهلى ،مصر ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.