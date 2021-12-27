تسابق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الزمن من أجل الإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، بالتزامن مع إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، في 12 نوفمبر الماضي، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وكان إعلان اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ بمثابة شرارة الانطلاق لوضع الإطار التنفيذي لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، واستطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تفرض نفسها باعتبارها الرهان الرابح في سباق توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة بالكامل، لما تتمتع به هذه المنطقة من عوامل جذب للشركات الأجنبية الباحثة عن الفرص، وهو ما تحقق بالفعل حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية تلقيها 3 عروض أجنبية لتنفيذ مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر، فى منطقتى "السخنة" و"شرق بورسعيد".
وفقا لحسابات الموقع والمكون والحوافز الاستثمارية تبقى المنطقة الاقتصادية هي الأوفر حظا أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم لتوطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث يشهد الممر الملاحي لقناة السويس مرور نحو 15% من حجم التجارة العالمية، مما يجعلها مركزا لتموين السفن بالوقود الأخضر بالمنطقة، وتوافر البنية التحتية اللازمة في مينائي العين السخنة وشرق بورسعيد والأهم من العوامل السابقة هو الإرادة السياسية الداعمة لتحقيق هذا الهدف بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تحقيق هذا الهدف في الوقت المحدد، فضلا عن توافر فائض إنتاج الطاقة الكهربائية القائم حاليا وتصدر منه مصر جزءا للخارج.
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التعليقات على "اقتصادية قناة السويس" الرهان الرابح في سباق توطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة
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