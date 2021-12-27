

اقتصادي: 5% معدل نمو الاستثمار رغم أزمة كورونا اقتصادي: 5% معدل نمو الاستثمار رغم أزمة كورونا

قال طارق الخولي، اقتصادي ورئيس بنك، إن مبادرة حياة كريمة تحاول أن تنشأ المواطن المصري الصالح والوطني سواء كان ذكرًا أو أنثى أو مسلمًا أو مسيحيًا، دون تفرقة بين مواطن وآخر، وهذا من شأنه أن يقلل من انتشار الأفكار المتطرفة والإرهابية التي عانت منها مصر خلال السنوات السابقة.



تابع «الخولي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن معدل الناتج القومي لمصر في عام 2016 كانت يقدر بـ 1.9 تريليون، واليوم وصل لـ3.9 تريليون جنيه أي ما يقرب من الضعف، أما عجز الموازنة فكان يقدر بـ11% وانخفض لـ6.3%.



ولفت إلى أن التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر كان يمثل 18 مليار دولار في 2016، ووصل لـ23.5 مليار دولار بنسبة 9.3% في 2021، رغم أزمة كورونا.

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ولفت إلى أن معدل نمو الاستثمار كان يقدر بـ2% في عام 2016، ورغم أزمة كورونا وصل لـ5%، والمستهدف أن يصل لـ6%، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع من أقل من 16 مليار دولار لـ41 مليار دولار.