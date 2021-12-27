

شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري 8% من بنك فيصل شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري 8% من بنك فيصل

شقة بنظام التمويل العقاري 8% || تشارك البنوك العاملة في مصر في مبادرات التمويل العقاري المختلفة التي تم طرحها خلال الفترات الماضية؛ بهدف تخفيف العبء على المواطنين فيما يخص حلم تملك شقق بأبسط الإجراءات.



الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري 8%

ويواصل الكثير من المواطنين البحث حول تفاصيل مبادرة التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منها، كونها تقدم تسهيلات كبيرة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية، ومن بين البنوك التي تقدم تمويلاتها «فيصل الإسلامي».



ويستعرض “يلا بيزنس” في السطور التالية تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بعائد 8% من بنك فيصل.

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مبادرة الـ8% لمتوسطى الدخل1- مساحة الوحدة لا تتعدى 150م2 بحد أقصى «كاملة التشطيب»، على أن تكون جاهزة للاستلام.2- قيمة الوحدة السكنية لا تتعدى مبلغ 2.25 مليون جنيه كحد أقصى.3- يجرى السداد حتى 20 عاما، أو بلوغ العميل سـن 60 عاما أيهما أقرب.4- الحد الأقصى لدخل الفرد «الأعزب»، 40000 جنيه/شهريا.5- الحد الأقصى لدخل الأسرة 50000 جنيه/شهريا.6- مقدم ثمن الوحدة لا يقل عن 20% من قيمتها.7- القسط الشهرى لا يتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهرى للعميل.8- معدل العائد 8% متناقص تدريجي.كيفية حساب القسط بنظام مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%وأتاح بنك فيصل الإسلامي لعملائه الراغبين في الحصول على التمويل كيفية حساب القسط بنظام مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%، من خلال اتباع الخطوات التالية:– الدخول على موقع بنك فيصل الإسلامي واختيار التمويل العقاري، وهو العقاري بعائد 8%.– وفي الخطوة التالية يجرى اختيار حساب القسط بنظام مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%، أو الدخول المباشر من هنـا.– في الخطوة الثالثة سيظهر تبويب بعنوان احسب تمويلك وأسفله يحدث التنوية أنه يجب ألا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافى الدخل، وعليه تدخل البيانات المطلوبة وهي القسط الشهري ومدة التمويل، وأخيرا مبلغه.