فى واقعة مؤلمة ومرعبة تحولت رحلة امرأتين في الهند من المتعة للرعب المميت بعد أن انقطع حبل "البراشوت" في الهواء وسقطتا في البحر خلال مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت صديقتان من سكان مدينة مومباي في الهند إلى مدينة ماهاراشترا الساحلية لمشاهدة المعالم السياحية والاستمتاع بالمناظر الخلابة على شاطئ أليباج.
وقررت الصديقتان تجربة المظلات الطائرة بعد مشاهدة السياح في ماهاراشترا يستمتعون بها، لكن ما حدث لهن لم يكن أبدا في الحسبان.
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التعليقات على لحظات مرعبة.. انقطاع براشوت في الهواء وسقوط الركاب في البحر | فيديو
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