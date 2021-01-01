

خبراء: انخفاض مستويات «فيتامين د» يزيد من خطر الوفاة عند الأطفال خبراء: انخفاض مستويات «فيتامين د» يزيد من خطر الوفاة عند الأطفال

يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي يجب أن يحصل جسم الإنسان على القدر الكافي منها دون زيادة أو نقصان، لأن نقصه يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، كما أن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب مشاكل صحية.



- تمنح الشعر كثافة والبشرة نعومة.. تعرف على فوائد بذور الفونيو



ويعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، ونقص فيتامين د يسبب الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، كما يحمي الجسم من أنواع السرطان، وتعتبر الشمس هي أفضل المصادر الطبيعية للحصول على هذا الفيتامين الحيوي، إذ يتمص الجلد أشعتها، ثم يتمكن الجسم من إنتاجه.

قد يعجبك أيضا...

وينصح الخبراء جميع البالغين بتناول مكملات فيتامين "د" خلال أشهر الشتاء، حيث لا تكون الشمس قوية بما يكفي حتى يتمكن الجسم من إنتاجه من تلقاء نفسه.ووفقا لما ذكره «express»، يعد فيتامين «د» من أهم الفيتامينات على الإطلاق، حيث يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي العناصر الضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.ويرتبط انخفاض مستويات «فيتامين د» بمجموعة من المشاكل الصحية، بعضها خطير، بما في ذلك زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك لدى كبار السن، والربو الشديد عند الأطفال، إضافة إلى السرطان.وهناك علامتان تحذيرتان لاحتمال حدوث نقص كبير في فيتامين "د" هما: ألم العظام وضعفها.وتقي المستويات المناسبة من هذا الفيتامين من الإصابة بأمراض بينها السكري وارتفاع ضغط الدم والتصلب المتعدد (MS) وهو مرض يؤثر على النخاع الشوكي والدماغ، ويمكن أن يتسبب في مشاكل السيطرة على المثانة وصعوبة المشي.ويعرف التصلب المتعدد بأنه حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث ينقلب الجسم على نفسه ويهاجم غمد الميالين (الأنسجة المغلفة للأعصاب)، ما يعني أن الرسائل التي تنتقل على طول الأعصاب تتباطأ أو تتعطل.وجد الخبراء أن نقص أشعة الشمس هو أحد العوامل للإصابة بالتصلب المتعدد، والذي ينتشر بشكل أكبر في البلدان البعيدة عن خط الاستواء، ما يعني أن نقص مستويات فيتامين "د" قد يلعب دورا في هذه الحالة.ويمكن الحصول على فيتامين "د" من خلال أطعمة بعينها، وليس فقط عبر المكملات الغذائية، إذ يتواجد في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل.كما يحمي فيتامين د الجسم من أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي لدى النساء، ويساعد على الحماية من سرطان البروستاتا والقولون، ويعمل على الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم والإصابة بالسكتات الدماغية.ويعتبر فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي تساعد على الوقاية من مرض السكري، وهذا لأنه يعمل على تحفيز البنكرياس على زيادة الإنسولين بالجسم وزيادة المناعة.