

"خطر غير متوقع".. رجل يقتحم قصر الملكة إليزابيث بقوس ونشاب "خطر غير متوقع".. رجل يقتحم قصر الملكة إليزابيث بقوس ونشاب

قالت شرطة لندن الأحد إن الرجل الذي اعتُفل بعد أن دخل مسلحا بقوس ساحة قلعة وندسور، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد، احتُجز بموجب قانون الصحة العقلية.



وأضافت شرطة العاصمة في بيان أن الرجل، وعمره 19 عاما، وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا تم إيقافه خلال لحظات من دخوله ساحة القلعة صباح عيد الميلاد ولم يدخل أي مبنى فيها. وأضافت "بعد تفتيش الرجل تم العثور معه على قوس".



وتابعت الشرطة "الرجل وُضع قيد الحجز ويخضع لتقييم الصحةالعقلية، تم تصنيفه منذ ذلك الحين بموجب قانون الصحة العقلية ومازال تحت رعاية مختصين طبيين".

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وأمضت الملكة يوما هادئا بعيد الميلاد في القصر الواقع غرب لندن.وأوقف الرجل للاشتباه في إقدامه على التسلل إلى موقع محمي وحيازة سلاح هجومي.وأوضحت صحيفة "صنداي ميرور" أن المسؤولين عن كاميرات المراقبة رصدوا رجلا يحمل ما بدا أنه قوس ونشاب، فيما أشارت صحيفة "مايل أون صنداي" إلى أن الرجل استخدم سلما من حبال لتسلق السور.وأكدت الشرطة أن "الإجراءات الأمنية اتخذت بعد لحظات من دخول الرجل الأرض المحيطة بالقصر"، مشددة على أنه "لم يدخل أي مبنى".وأشارت إلى أن "افراد العائلة المالكة أبلغوا بالحادث".ومنذ بداية الجائحة، أقامت الملكة إليزابيث الثانية في قصر وندسور بالقرب من لندن، حيث أمضت فترات الحجر المتتالية.