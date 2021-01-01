قالت شرطة لندن الأحد إن الرجل الذي اعتُفل بعد أن دخل مسلحا بقوس ساحة قلعة وندسور، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد، احتُجز بموجب قانون الصحة العقلية.
وأضافت شرطة العاصمة في بيان أن الرجل، وعمره 19 عاما، وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا تم إيقافه خلال لحظات من دخوله ساحة القلعة صباح عيد الميلاد ولم يدخل أي مبنى فيها. وأضافت "بعد تفتيش الرجل تم العثور معه على قوس".
وتابعت الشرطة "الرجل وُضع قيد الحجز ويخضع لتقييم الصحةالعقلية، تم تصنيفه منذ ذلك الحين بموجب قانون الصحة العقلية ومازال تحت رعاية مختصين طبيين".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "خطر غير متوقع".. رجل يقتحم قصر الملكة إليزابيث بقوس ونشاب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق