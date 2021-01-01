

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ3 أيام أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ3 أيام

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الخميس 30 ديسمبر 2021 وحتى السبت 1 يناير 2022، ستشهد البلاد حالةً من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها فرصاً لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وتشهد الأجواء أيضاً، نشاطاً للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، طبقاً للأرصاد، ويجري متابعة تحديث خرائط النماذج العددية.



وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض بدءاً من غد الاثنين، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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وتحجب الشبورة المائية الرؤية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة للغد:القاهرة: العظمى 19 والصغرى 10.الإسكندرية: العظمى 18 والصغرى 12.مطروح: العظمى 18 والصغرى 10.سوهاج: العظمى 19 والصغرى 8.قنا: العظمى 20 والصغرى 8.أسوان: العظمى 22 والصغرى 10.