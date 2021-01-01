تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الخميس 30 ديسمبر 2021 وحتى السبت 1 يناير 2022، ستشهد البلاد حالةً من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها فرصاً لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وتشهد الأجواء أيضاً، نشاطاً للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، طبقاً للأرصاد، ويجري متابعة تحديث خرائط النماذج العددية.
وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض بدءاً من غد الاثنين، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
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التعليقات على أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ3 أيام
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