لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم؟.. بها 3 كنوز



سورة النمل سورة النمل



لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم ، لا شك أنه أحد أسرارها التي تخفى عن الكثيرين، والتي ترتبط بفضلها، حيث إن سورة النمل هي واحدة من السور القرآنية، التي ورد في فضلها الكثير من النصوص والوصايا باغتنامه، ومن هنا تنبع أهمية معرفة لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم ، فمنه قد نستدل على فضلها الذي نحن بأشد الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات العصيبة، فالقرآن كله خير وسوره العظيمة ما هي إلا أبواب للفرج والنجاة، لذا ينبغي البحث عن لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم ؟.



لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم

لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم، ورد أن التسمية ذكرت السّورة الكريمة قصّة سيّدنا موسى عليه السّلام عندما كلّم الله تعالى عند الشّجرة المباركة في الطّور، وكيف أعطاه الله تسع آياتٍ إلى فرعون وملئه لتكون له حجّة في دعوته ودليل على صدقه، كما أعطاه معجزة العصا التي تتحوّل بأمر الله إلى ثعبانٍ مبين، وكذلك يده التي تخرج من جيبه بيضاء للنّاظرين.



لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم، ورد أنه قد اشتملت السّورة الكريمة كذلك على قصّة سيّدنا سليمان عليه السّلام مع النّملة وحديثه معها، والتي سمّيت السّورة الكريمة لمناسبة ذكرها، قصّة سيّدنا سليمان مع النّملة وهب الله سبحانه وتعالى لنبيّه سليمان عليه السّلام ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، فقد كان يسخّر الجنّ فيصنعون له ما يشاء، كما سُخّرت له الرّيح لتجري بأمره إلى الأرض التي يشاء الذّهاب إليها، وكذلك علّمه الله منطق الطّير والحيوان فكان عليه السّلام يخاطبها ويتحاور معها ويسمع كلامها.

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لماذا سميت سورة النمل بهذا الاسم، ورد أنه في أحد الأيّام بينما كان سيّدنا سليمان عليه السّلام يسير في موكبه إذ به يستمع إلى حوارٍ عجيب بين نملةٍ وقبيلتها، فالنّملة تخاطب قومها طالبة منهم ومحذّرة بقولها: ( يا أّيّها النّمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنّكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون)، وعندما سمع سليمان عليه السّلام قولها هذا تبسّم ضاحكاً، وحتّى يتخلّص من روح الإعجاب والاعتزاز في نفسه لجأ إلى الله تعالى ليدعوه قائلاً (وقال ربّ أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين ).وهذا غاية في الأدب النّبوي حينما لا يغفل نبي الله عليه السّلام فضل الله تعالى عليه في كلّ نعمةٍ يلمس أثرها في حياته، فقد أعطاه الله ما لم يعط غيره من الأنبياء وهذا يوجب عليه أن يقابل تلك النّعمة بالإحسان والشّكر لله تعالى على ذلك، كما أنّ تلمّس آثار النّعمة في الدّنيا ذكّرت نبي الله عليه السّلام بأنّ الرّحمة الإلهيّة هي أفضل وهي غاية النّاس جميعاً، قال تعالى (ورحمة ربّك خيرٌ ممّا يجمعون ).سورة النملسورة النّمل سورة النّمل من السّور التي أنزلت على النّبي عليه الصّلاة والسّلام وهو في مكّة المكرّمة، ويبلغ عدد آيات هذه السّورة الكريمة ثلاثة وتسعون آية، وهي السّورة السّابعة والعشرين بالنّسبة لترتيبها في المصحف الشّريف، وقد اشتملت السّورة الكريمة على أصول العقيدة والتّوحيد وتحدّثت عن البعث، كما ذكر فيها عددٌ من أنبياء الله عليهم السّلام ومنهم صالح عليه السّلام، وكيف عذّب الله تعالى قومه حين رفضوا الإيمان.سبب نزول سورة النمل باختصارسبب نزول سورة النمل باختصار، ورد فيه أنه تتميز سورة النمل بأن موضوعها هو موضوع السورتين: سورة الشعراء قبلها، وسورة القصص بعدها، فهي جاءت بينهما في الترتيب في المصحف الشريف، وكذلك كان ترتيبها في النزول.سبب نزول سورة النمل باختصار، ورد فيه أنه صارت سورة النمل كالتتمَّة لسورة الشعراء في بيان بقية قصص الأنبياء، وهي قصة داود وسليمان -عليهما السَّلام-، وفيها تفصيل في قصة موسى وقصة صالح وقصة لوط -عليهم السلام-، كما يوجد تشابه بين هذه السور في البداية والافتتاح بالحروف المقطعة طسم، وتُسمّى هذه السور بالطواسين لأنّها تبدأ بهذه الحروف المقطعة، وكذلك التشابه الموضوعي بينها في وصف القرآن وتنزيله من عند الله تعالى.سبب نزول سورة النمل باختصار، ورد فيه أنه وردت بعض الأحاديث التي تتعلق بآيات نزلت من سورة النمل مثل: عنِ ابنِ عباسٍ قال سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى قال هم أصحابُ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، اصطفاهم اللهُ لنبيِّهِ، ووَقَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى قَلِيبِ بَدْرٍ فقالَ: هلْ وجَدْتُمْ ما وعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قالَ: إنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ ما أقُولُ، فَذُكِرَ لِعائِشَةَ، فقالَتْ: إنَّما قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أنَّ الذي كُنْتُ أقُولُ لهمْ هو الحَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ {إنَّكَ لا تُسْمِعُ المَوْتَى} [النمل: 80] حتَّى قَرَأَتِ الآيَةَ، وإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكتبْ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، حتى نزلت سورةُ النَّملِ.هل سورة النمل مكية أم مدنيةهل سورة النمل مكية أم مدنية، ورد أنَّ سورة النمل واحدةٌ من السور المكيّة التي نزلتْ على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في مكة المكرمة، وقد نزلت هذه السورة بعد سورة الشعراء، وهي مَعنيّة بالحديث عن أصول العقيدة كالتوحيد والرسالة والبعث مثل سور القرآن المكي.فضل سورة النملفضل سورة النمل ، ورد أن لجميعِ سور القرآن الكريم فضلٌ كبير وثوابٌ عظيم، وقد لا يكون هناك فضل مخصّص لكل سورة، لكن بجميع الأحوال للسور فضلٌ عامّ وشامل، أما فيما يتعلق بفضل سورة النمل، فقد ورد أحاديث ضعيفة تتكلم عن فضلٍ مخصّص لها، ولم يرد لهذه الأحاديث سند في الموسوعة الحديثية مثل حديث: “مَن قرأَ طس كان له من الأَجر عشرُ حسنات بعَدَد مَن صدَّق سليمان، وكذَّب به، وهود، وشعيب، وإِبراهيم، ويخرج من قبره وهو ينادى: لا إِله إِلاَّ الله”.فضل سورة النمل ظاهر حتى وإن لم ترد أحاديث تتحدث عن تفضيلها عن غيرها من السور، فهي تفصل بين الهداية والضلال، كما أنها تشتمل على واحد من أشهر الأدعية وهو دعاء النبي سليمان: ” رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ “.حكم قراءة سورة النمل لطرده من المنزلحكم قراءة سورة النمل لطرده من المنزل ، ورد فيه أن يجوز قراءة سورة النمل على النمل الموجود في المنزل بكثرة ويؤذي أهله، مستشهدا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ».حكم قراءة سورة النمل لطرده من المنزل ، ورد فيه أنه يجوز قراءة السورة بنية طرد النمل من المنزل ، فإن ذهب فبها ونعمت، وإن لم يذهب فيجوز التعامل بالمبيدات.