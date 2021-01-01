ستحشر في جهنم مع المكذبين.. خالد الجندي يحذر من هذا الأمر| فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مراعاة الأحاسيس والمشاعر باب كبير في القرآن لدرجة أنه راعى مشاعر اليتيم لدرجة لو أطعمته بجفاء سيدخل النار ويحشر مع المكذبين بالدين.



إكرام اليتيم

وتابع خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون:" المفروض منك الكرم، ربنا قالك: "كلا بل لا تكرمون"، الإكرام مواجزة الحد خليك كريم معاه وأطعمه زي أولادك وهدمه جديدة مش متسخة، وادهاله معطرة، خلي السنة دي بتقفل علينا واحنا بنراعي مشاعر اليتيم".

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ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن سورة الضحى نهت عن قهر اليتيم، هذا هو التأكيد على المشاعر، فليس الأمر طعام فقط، مشدداً :"علينا مراجعة النفس حتى نتجاوز هذه الأخطاء التي كنا نفعلها".إشعال الفتنوقال إن إشعال الفتن بين الناس كان وظيفة تقوم بها إمرأة أبو لهب في الجاهلية، لذا يقول القرآن عنها:" وإمرأته حمالة الحطب".وتابع خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون: “ اوعى تفتكر إنها بتحب تولعها شايله حطب الكلام، ازاي يشتمك”.. مضيفاً:"عشان كده بقول: هل يجوز الكذب لرتق المشاعر؟: نعم".وشدد على أننا حين نرى شخصاً قد أحرق وجهه فنقول :" ايه القمر ده، نور على نور، عارف أجمل حاجة فيك اي النور اللي بيخرج من وشك"، فما تفعله من رتق المشاعر والأحاسيس هذا عظيم عند الله، فالكلمة الطيبة صدقة، تبعدك عن النار وتطفئ غضب الرب وتكتب عند الله من الصادقين".إن هناك فرائض عديدة غائبة منها “الاتقان، والشهادة” حيث نهى الله عن كتمان الشهادة، مشدداً على أن البعض يظن أن فعل هذه الفرائض مندوب وهذا خطأ لأن تركها يعاقب عليه يوم القيامة.هل يجوز الكذب لرتق المشاعر والأحاسيس؟.. خالد الجندي يجيب | فيديوخالد الجندي محذرا من الفتنة بين الناس: كانت وظيفة امرأة أبي لهبالفرائض الغائبةوتابع خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون :" ربنا هيعملك بنفس المعاملة اللي بتعاملها لي، هتكرمني هيكرمك، الجزاء من جنس العمل، سيدنا النبي قال: من ستر مسلماً ستره الله، ومن أعان مسلماً أعانه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".وأشار خالد الجندي إلى أن الجزاء من جنس العمل قائلاً:" هتعمل الخير ربنا هيذلل لك كل طرق الخير.. في كل آيات القرآن هتجد الجزاء من جنس العمل، ومراعاة الأحاسيس والمشاعر باب كبير جداً في القرآن، فلو مثلاً لو أكرمت الفقير بجفاء ربنا هيحشرك في نار جهنم لأنك اتعاملت معاه بمعاملة سيئة".