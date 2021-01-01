3 علامات تؤكد تلف الطعام



تلف الطعام تلف الطعام



أغلقت شرطة التموين بالجيزة أحد أشهر المطاعم، عقب العثور على كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة.



ونوضح في هذا التقرير مجموعة من العلامات تدل على تلف الأطعمة..



1- العفن

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عادة ما يكون العفن علامة واضحة جدًا على التلف، ما يجعله طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان الطعام فاسدًا، ويبدأ التلف بجراثيم صغيرة تنتشر بسرعة في الأطعمة، ومن أكثر الأطعمة التي تتلف سريعا هي الفواكه والخضروات والخبز.2- اللون الأخضريتغير لون بعض الأطعمة إلى اللون الأخضر بعد مرور الوقت خاصة عند تعرضها للهواء لفترة طويلة.في بعض الأحيان، يتغير لون اللحوم النيئة أيضًا عند تركها في الثلاجة، وغالبًا ما يتغير لون اللحوم عند تعرضها للهواء، خاصةً إذا كانت اللحوم طازجة لم يتم معالجتها بمواد حافظة.3- الرائحة الكريهةشم رائحة الطعام من أبرز اختبارات تلف الأكلات، ويصدر منها بعض الروائح دون أن يتغير لونها، للتأكد من تلفها، وخاصة الدواجن واللحوم.