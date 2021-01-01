للرجال.. أسباب جفاف الشعر في الشتاء



أسباب جفاف الشعر أسباب جفاف الشعر

الرجال والنساء من جميع الأعمار عرضة للإصابة بـ جفاف وهيشان الشعر، يؤثر الشعر الجاف على كلا الجنسين بالتساوي، وتساعد التغييرات التي تجريها على روتين العناية بالشعر في التخلص من الجفاف، لكن الشعر الجاف قد يشير أيضًا إلى الظروف الصحية.



الرجال ذوو الشعر المجعد أو المتعرج معرضون بشكل خاص لتجفيف الشعر، لأن الزهم (الزيت الطبيعي الذي تنتجه بصيلات الشعر) لا يمكنه الوصول إلى أطراف الشعر بسهولة كما يمكن في الشعر الأملس أو المتموج.



الأسباب المحتملة لجفاف الشعر عند الرجال .

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1. الغسل بالشامبو المفرطيؤدي كثرة استخدام الشامبو إلى تجريد الشعر من زيوته الواقية مما يؤدي إلى جفافه، الرجال ذوو الشعر المجعد والمتعرج أكثر عرضة للجفاف، إذا كان شعرك جافًا ، قد ترغب في محاولة غسله بالشامبو كل 3 أيام2. التعرض للشمسيمكن أن تتسبب الأشعة فوق البنفسجية أيضًا في تلف الطبقة الخارجية من شعرك ، والتي تسمى البشرة، يحمي الجلد الطبقات الداخلية للشعر ويساعد على حبس الرطوبة، يمكن أن يصبح شعرك جافًا أو هشًا عندما تتضرر البشرة .3. ينتج كمية قليلة من الزيتكما هو الحال مع باقي الجسم ، ينتج جلد فروة رأسك أيضًا زيت الزهم، سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة فروة رأسك وشعرك وكذلك ترطيبهما، ومع ذلك ، نظرًا لأن شعرك لا ينتج أي زيوت طبيعية، فهو يعتمد على زيت الدهن الذي تنتجه فروة رأسك، لذلك ، يمكن أن يصبح شعرك باهتًا وجافًا إذا لم تستطع فروة رأسك إنتاج كميات كافية من الزيت.