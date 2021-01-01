ترامب مهدد بالسجن لمدة 20 عاما | تقرير



دونالد ترامب دونالد ترامب





رفض الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تحقيق لجنة مجلس النواب المختارة في هجوم 6 يناير باعتباره عرضًا سياسيًا ضده من قبل الديمقراطيين.



وبدأ التحقيق في يوليو الماضي بعد فشل جهود سابقة لمنع ترامب بشكل دائم من تولي منصبه.



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وقد يواجه دونالد ترامب نظريًا ما يصل إلى 20 عامًا في السجن إذا اتهمته اللجنة المختارة التي تحقق في هجوم الكابيتول بعرقلة عمل الكونجرس وأصدرت إحالة جنائية إلى وزارة العدل، وفقًا لتقارير ذا هيل الامريكية.ولمّحت ليز تشيني، العضوة الجمهوريّة في الكونجرس، إلى جانب سبعة من الديمقراطيين الذين تم اختيارهم في التحقيق في 6 يناير في يوليو، إلى استكشاف اللجنة في مخالفات جنائية محتملة من قبل ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما استشهدت بالنصوص التي تم إرسالها، ورسالة إلى مارك ميدوز، رئيس أركان الرئيس السابق، من قبل نجل ترامب ، دونالد ترامب جونيور ، الذي كتب على وجه السرعة إلى ميدوز في يوم أعمال الشغب وقال إن على والده “إدانة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”.وقال تشيني في جلسة استماع للجنة في وقت سابق من الشهر الجاري: 'هذه النصوص غير المميزة هي دليل آخر على التقصير الكبير في أداء واجب الرئيس ترامب خلال تلك الدقائق الـ 187، في إشارة إلى الفترة الزمنية التي انقضت بين لحظة اقتحام مثيري الشغب لمبنى الكابيتول ووقت اقتحام مثيري الشغب لمبنى الكابيتول.وتشير ذا هيل إلى أن تهمة العرقلة تحمل في طياتها عقوبة قصوى تصل إلى عقدين خلف القضبان، وأن المدعين قد طبقوها بالفعل ضد المئات من مثيري الشغب في الكابيتول.وفي نوفمبر، أقر جاكوب تشانسلي، المدعو قنون شامان، الذي جاء إلى أعمال الشغب مرتديًا خوذة ذات قرون وجلد فرو، بارتكاب جريمة وحُكم عليه بالسجن 41 شهرًا، و 36 شهرًا من الإفراج تحت الإشراف و 100 دولار غرامة.