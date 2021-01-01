فيديو لسيدة يثير جدلا واسعا والحكومة تتدخل

استغاثت سيدة تدعى مريم عاطف شاكر، تبلغ من العمر 30 عاما، من زوجها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وأوضحت مريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي"فيسبوك": "أنا بقالى 10 سنين عايشة المعاناة دي بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من زوجي ومش عارفة أجيب حقي".
وأضافت "كنت أعيش أنا وزوجي مع والدتي نظرا لأنه كان دائم الخلاف مع والده فقام بطرده من المنزل، ومنذ حوالي 3 شهور قررت الانفصال، لكنه قابل ذلك بالرفض وقام حينها بالتعدي علي بعد أن قيد يدي في قدماي وانهال علي بالضرب المبرح، ولم أستطع الخروج من المنزل كي أحررضد محضرا أو استغيث بأحد".
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