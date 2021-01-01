حبس أشهر سفاح بريطاني داخل قفص زجاجي حتى الموت



حبس أشهر سفاح بريطاني حبس أشهر سفاح بريطاني

قالت صحيفة “ديلي ميل” إن أحد أخطر القتلة المتسلسلين بالمملكة المتحدة سيموت في صندوق زجاجي تحت الأرض بعد رفض طلبه الأخير للعيش جنبًا إلى جنب مع سجناء آخرين.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يحتجز روبرت مودسلي ، 68 عامًا ، في زنزانة خاصة تحت الأرض أسفل عامة سكان إتش إم بي ويكفيلد ، بعد مقتل أربعة رجال بين عامي 1974 و 1978. قيل للسفاح ، الذي قتل المتحرشين بالأطفال وإحدى زوجاتهم ، هذا الأسبوع أنه سيحتجز في "صندوقه الزجاجي" حتى يموت.



جاء ذلك بعد أن اعتبر الرؤساء في السجن أنه من الخطورة للغاية الاختلاط بالسجناء والحراس في سجن ويست يوركشاير.

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يقضي السفاح 23 ساعة من كل يوم في الزنزانة ، ينام على لوح خرساني ويستخدم مرحاضًا وحوضًا مثبتين على الأرض، كما لديه أيضًا طاولة وكرسي مصنوعان من الكرتون المضغوط.وأوضحت الصحيفة ان القاتل المدان ، من توكستث ، ليفربول ، ارتكب أول جريمة قتل له في عام 1974 ، عن عمر يناهز 21 عاماً ، حيث قتل رجلا يدعى جون فاريل في وود جرين لندن ، بعد أن عرض له صورا للأطفال الذين اعتدى عليهم جنسياً.كما أقدم المتهم على قتل مسجون معه متهم بالتحرش بالأطفال، حيث قام بتعذيبه حتى الموت داخل محبسه.