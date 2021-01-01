قالت صحيفة “ديلي ميل” إن أحد أخطر القتلة المتسلسلين بالمملكة المتحدة سيموت في صندوق زجاجي تحت الأرض بعد رفض طلبه الأخير للعيش جنبًا إلى جنب مع سجناء آخرين.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يحتجز روبرت مودسلي ، 68 عامًا ، في زنزانة خاصة تحت الأرض أسفل عامة سكان إتش إم بي ويكفيلد ، بعد مقتل أربعة رجال بين عامي 1974 و 1978. قيل للسفاح ، الذي قتل المتحرشين بالأطفال وإحدى زوجاتهم ، هذا الأسبوع أنه سيحتجز في "صندوقه الزجاجي" حتى يموت.
جاء ذلك بعد أن اعتبر الرؤساء في السجن أنه من الخطورة للغاية الاختلاط بالسجناء والحراس في سجن ويست يوركشاير.
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التعليقات على حبس أشهر سفاح بريطاني داخل قفص زجاجي حتى الموت
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