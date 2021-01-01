كشفت دراسة جديدة أن شرب الشاي يساعد على التركيز وله تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، ولكن بإضافة البندق على الشاي تكون فوائده أشمل.
ووفقا لموقع magazin، نصح الخبراء بتناول كوبًا من الشاي بالبندق يوميا، لاحتوائه على زيوت صحية موجودة في المكسرات وخاصة البندق، وله تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها مفيدة للعناية بالشعر والبشرة.
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التعليقات على فوائد مذهلة.. دراسة تنصح بإضافة نوع من المكسرات إلى الشاي
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