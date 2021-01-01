الكشف عن أعراض جديدة لمتحور كورونا «أوميكرون»



متحور كورونا «أوميكرون» متحور كورونا «أوميكرون»

مع انتشار متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تتراوح أعراضه لحسن الحظ من خفيفة إلى معتدلة، ومع ذلك، فإن السلالة الجديدة تسببت في بعض الأعراض التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، بما في ذلك الغثيان والقيء.



في حين أن متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، يمكن أن يسبب الأعراض الشائعة للاصابة بالفيروس، وهي الحمى والصداع المستمر وفقدان الرائحة والتذوق، فإنه يمكن أن يسبب أيضًا أعراض نزلات البرد التقليدية.



ولا يمكن تمييز الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا عن أعراض نزلات البرد: سيلان الأنف، والصداع، والتعب، والعطس، والتهاب الحلق.

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ومع ذلك، فقد عانى بعض الأشخاص المصابين بأوميكرون من الغثيان والقيء، حسبما قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز لندن كوليدج، لصحيفة ديلي إكسبريس اليوم الأحد.وأضاف سبيكتور أن هذه الأعراض تم الإبلاغ عنها من قبل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وكذلك بعض الذين تلقوا جرعة معززة.وفي وقت سابق، كشفت الدراسة عن فقدان الشهية كعرض من أعراض عدوى أوميكرون.وتأتي أوجه التشابه بين أوميكرون وأعراض البرد وسط تقارير تفيد بأن السلالة الجديدة من الفيروس أكثر قابلية للانتقال ولكنها أقل ضراوة من سابقاتها.ومع ذلك، أدى انتشار أوميكرون إلى تشديد القيود في المملكة المتحدة، وإعلان عمدة لندن صادق خان “حادثة كبيرة”.على الرغم من حقيقة أن اللقاحات تبدو غير فعالة ضد أوميكرون، فقد كثفت الحكومة البريطانية حملتها لتطعيم الجرعات المعززة، حيث يقوم موظفو NHS بإعطاء اللقاحات في يوم عيد الميلاد وتهدف الحكومة إلى تقديم جرعة معززة للجميع في بريطانيا بحلول نهاية العام.وبصرف النظر عن حالات الغثيان والقيء، قال سبيكتور، إن أعراض أوميكرون الشبيهة بالبرد لا ينبغي أن تجعل أي شخص يشعر بالاطمئنان.وكتب على موقع “ZOE” الإلكتروني الأسبوع الماضي: “نأمل أن يتعرف الناس الآن على الأعراض الشبيهة بالبرد والتي يبدو أنها السمة الغالبة في أوميكرون”.وأضاف أنه يجب على الأشخاص “تغيير سلوكهم”، والبدء في “ارتداء أقنعة الوجه مرة أخرى، وإلغاء الحفلات و العمل من المنزل أكثر لإبطاء الانتشار.