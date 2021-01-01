عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

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عودة الأمطار والصقيع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة أمطار وعدم استقرار تضرب البلاد خلال طقس الأسبوع الجاري، وتحديدا مع نهاية الأسبوع، وذلك اعتبارا من يوم الخميس القادم وتستمر حتى يوم السبت .

وقالت الأرصاد الجوية، إن النماذج العدادية رصدت أن نهاية الأسبوع الحالى سيشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وتساقط أمطار

سقوط أمطار وعدم استقرار
وأوضحت الأرصاد الجوية ، أن حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها طقس الأسبوع، في نهايته تكون سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الأجواء غير مستقرة وسقوط أمطار مستمر التي سيشهدها طقس الأسبوع، سوف تستمر من الخميس حتى السبت بداية، الأسبوع القادم، يصاحب ذلك. أيضا عودة الانخفاض في درجات الحرارة فتسود أجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.

بيان بدرجات الحرارة
جات الحرارة المتوقعة خلال أيام طقس الأسبوع غير المستقرة من الخميس حتى السبت، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 العظمى والصغرى 11.
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12.
جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 15.
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8.
جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.

المصدر: elbalad

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