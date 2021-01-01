حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة أمطار وعدم استقرار تضرب البلاد خلال طقس الأسبوع الجاري، وتحديدا مع نهاية الأسبوع، وذلك اعتبارا من يوم الخميس القادم وتستمر حتى يوم السبت .
وقالت الأرصاد الجوية، إن النماذج العدادية رصدت أن نهاية الأسبوع الحالى سيشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وتساقط أمطار
سقوط أمطار وعدم استقرار
وأوضحت الأرصاد الجوية ، أن حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها طقس الأسبوع، في نهايته تكون سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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التعليقات على عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل
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