

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور فى الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن رئيس نادى الزمالك الأسبق قام بسب وقذف مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس النادى خلال مقطعى فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادى الأهلى ومجلس إدارته.



