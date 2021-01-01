يعتقد بعض الأشخاص أن مرض السكري يعني الاستغناء عن الأطعمة، وهذا غير صحيح، ولكن سواء كنت مصابًا بداء السكري أو تحاول منعه ، فإن نظامك الغذائي مهم.
ويمكن أن يساعدك اتخاذ خيارات صحية في إدارة حالتك ، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية .
لذلك عند الإصابة بمرض السكري، هذا يعني أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات دائمة على نمط حياتك لمساعدتك على منع أو تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
وسيساعدك تناول الطعام الصحي وزيادة النشاط البدني على خفض وزنك وتقليل المخاطر ، لذا فهذه تغييرات مهمة يجب إجراؤها.
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التعليقات على لمرضى السكري.. احرص على اتباع هذا النظام الغذائي
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