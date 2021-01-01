خطوة واحدة لتعزيز المناعة خلال الشتاء.. تعرف عليها



المناعة المناعة

يحرص العديد من الأشخاص للحفاظ على عمل جهاز المناعة لديهم بشكل جيد خلال الشتاء، لكن من المهم أن تتذكر أنه لا توجد أطعمة فردية أو أنظمة غذائية محددة من شأنها "تعزيز" مناعتك.



وتشمل العناصر الغذائية التي تحافظ على عمل جهاز المناعة لدينا بشكل جيد الفيتامينات A و B6 و B12 و C و D بالإضافة إلى النحاس وحمض الفوليك والحديد والسيلينيوم والزنك، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تناول مكملات - وقد تكون بعض مكملات الفيتامينات ضارة إذا تم تناولها بجرعات كبيرة، بدلاً من ذلك.



ركز على الحصول على هذه العناصر الغذائية من نظام غذائي صحي ومتنوع بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان أو البدائل المدعمة واللحوم والأسماك أو البروتينات النباتية مثل البقول للحصول على المناعة الكافية.

يُستثنى من ذلك فيتامين د ، الذي ينتج في الغالب من التعرض لأشعة الشمس، للتأكد من حصولنا على ما يكفي على مدار العام ، يوصى بأن نفكر جميعًا في تناول مكمل 10 ميكروجرام يوميًا في الخريف والشتاء، هذا أكثر أهمية إذا لم تخرج كثيرًا أو تغطي معظم بشرتك.

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على الرغم من أن البحث لا يزال في مراحله المبكرة ، فقد تم أيضًا ربط ميكروبيوم الأمعاء الصحي (مجموعة البكتيريا والكائنات الحية الأخرى في أمعائك) بدور في نظام المناعة لدينا.أفضل طريقة لتحقيق المناعة هي الحصول على مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس.قد تكون الأطعمة المخمرة مثل الزبادي مفيدة أيضًا، حاول إضافة جزء إضافي من الخضار إلى وجبتك الرئيسية ، بالإضافة إلى المساعدة في دعم نظام المناعة لديك ، فإن تناول الطعام بهذه الطريقة يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن ، كما أنه مفيد لصحة قلبك أيضًا.