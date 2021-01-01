يحرص العديد من الأشخاص للحفاظ على عمل جهاز المناعة لديهم بشكل جيد خلال الشتاء، لكن من المهم أن تتذكر أنه لا توجد أطعمة فردية أو أنظمة غذائية محددة من شأنها "تعزيز" مناعتك.
وتشمل العناصر الغذائية التي تحافظ على عمل جهاز المناعة لدينا بشكل جيد الفيتامينات A و B6 و B12 و C و D بالإضافة إلى النحاس وحمض الفوليك والحديد والسيلينيوم والزنك، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تناول مكملات - وقد تكون بعض مكملات الفيتامينات ضارة إذا تم تناولها بجرعات كبيرة، بدلاً من ذلك.
ركز على الحصول على هذه العناصر الغذائية من نظام غذائي صحي ومتنوع بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان أو البدائل المدعمة واللحوم والأسماك أو البروتينات النباتية مثل البقول للحصول على المناعة الكافية.
يُستثنى من ذلك فيتامين د ، الذي ينتج في الغالب من التعرض لأشعة الشمس، للتأكد من حصولنا على ما يكفي على مدار العام ، يوصى بأن نفكر جميعًا في تناول مكمل 10 ميكروجرام يوميًا في الخريف والشتاء، هذا أكثر أهمية إذا لم تخرج كثيرًا أو تغطي معظم بشرتك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خطوة واحدة لتعزيز المناعة خلال الشتاء.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق