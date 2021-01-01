كشفت تسريبات أن النظام التشغيلى لهواتف أندرويد القادم، الذى ستطلقه شركة جوجل في العام الجديد 2022 ، سيحصل على عدد من الميزات غير المسبوقة للمستخدمين، كما سيساعد على حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجههم في السابق.
وبحسب تقرير من موقع XDA-Developers فإن نظام Android 13 أندرويد 13 سيقدم تغييرا جذريا بالنسبة للغة التى تعمل بها التطبيقات، وسيتم تعيين أكثر من لغة بدلا من لغة عالمية واحدة لكل تطبيق.
وستوفر ميزة إدخال أكثر من لغة في أندرويد 13 للمستخدمين متعددي اللغات المزيد من الخيارات ضمن قائمة "اللغات والإدخال" التي يمكن الوصول إليها أيضًا من خلال "معلومات التطبيق".
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التعليقات على تغييرات جذرية.. تسريبات تكشف ميزات غير مسبوقة لـ "أندرويد 13" من جوجل
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