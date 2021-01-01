

تغييرات جذرية.. تسريبات تكشف ميزات غير مسبوقة لـ "أندرويد 13" من جوجل تغييرات جذرية.. تسريبات تكشف ميزات غير مسبوقة لـ "أندرويد 13" من جوجل

كشفت تسريبات أن النظام التشغيلى لهواتف أندرويد القادم، الذى ستطلقه شركة جوجل في العام الجديد 2022 ، سيحصل على عدد من الميزات غير المسبوقة للمستخدمين، كما سيساعد على حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجههم في السابق.



وبحسب تقرير من موقع XDA-Developers فإن نظام Android 13 أندرويد 13 سيقدم تغييرا جذريا بالنسبة للغة التى تعمل بها التطبيقات، وسيتم تعيين أكثر من لغة بدلا من لغة عالمية واحدة لكل تطبيق.



وستوفر ميزة إدخال أكثر من لغة في أندرويد 13 للمستخدمين متعددي اللغات المزيد من الخيارات ضمن قائمة "اللغات والإدخال" التي يمكن الوصول إليها أيضًا من خلال "معلومات التطبيق".

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وسيمنع أندرويد 13 التطبيقات من إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى المستخدمين بإشعارات دون موافقة. حيث سيتم إبطال إبطال السماح للتطبيقات بإرسال إشعارات معينة أو رسائل.تصميم جديدكما سيحصل مستخدمو هواتف أندرويد على تصميم جديد لساعة شاشة القفل حيث كانت قد تغيرت بالفعل مع نظام أندرويد 12 ، وتغيرت الساعة إلى تنسيق "سطرين" إلا أن التغيير الجديد لساعة شاشة القفل سيتغير إلى سطر واحد عند ظهور إشعاركما يمكن تعطيل تنسيق الساعة المكون من سطرين تمامًا.