أبلغ الآلاف من مستخدمى تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger عن اختراق حساباتهم بعد ظهور عدد من الرسائل تحتوى على روابط، ثم إرسال هذه الرسائل من ملفاتهم الشخصية إلى الأصدقاء .
وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن عدد كبير من مستخدمي تطبيق ماسنجر اشتكوا من تعرضهم للاختراق فور النقر على روابط الرسائل التى تم إرسالها لهم، وإصابة هواتفهم وكذلك بياناتهم الشخصية.
ونشر عدد من المستخدمين تحذيرات بعد الالتفات إلى الروابط التى يتم إرسالهم على تطبيق ماسنجر لعدم اختراقهم ، حيث تحتوى الرسائل على فيروسات خطيرة أو برامج ضارة تعمل على سرقة بيانات وأموال المستخدمين.
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التعليقات على اختراق الآلاف في فيسبوك ماسنجر وتحذير عاجل لحماية حسابك
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