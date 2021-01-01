تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق أرخص هاتف رائد لها في 2022 ، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف في شهر يناير المقبل للمنافسة مع هواتف سامسونج وشاومى للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة.
وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد تم رصد عدد من مواصفات هاتف Honor 60 SE حيث حصل على شهادة 3C في الصين تمهيدا لإطلاقه ، والتى كشفت حصول الهاتف على تقنية الشحن السريع .
وخصصت شركة هونر هاتف Honor 60 SE ليستهدف الشباب حيث كانت الشركة قد أطلقت منذ أسابيع قليلة هاتفى Honor 60 و Honor 60 Pro الرائدين بأسعار مرتفعة، لتقرر العمل على Honor 60 SE بسعر أرخص.
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التعليقات على هونر تستعد لإطلاق أرخص هاتف رائد في 2022 .. تفاصيل
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