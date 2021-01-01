

موتورولا تعمل حاليا على هاتف جديد قابل للطي موتورولا تعمل حاليا على هاتف جديد قابل للطي

صدر اليوم تقرير جديد، من المدير التنفيذي، لشركة موتورولا، على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، يشير فيه، إلى أن Motorola، تعمل حاليا على، هاتف Razr جديد، قابل للطي، يتضمن، معالجا أقوى، وتصميما محسنا، بالإضافة إلى، مواصفات أكثر تقدما، من الجيل السابق، Motorola Razr 5G، الذي تم إطلاقه، في شهر سبتمبر 2020.



وكانت Motorola، هي أول شركة، تقدم هاتفا قابلا للطي، وذلك عندما تم الإعلان، عن الهاتف Razr 2019، في شهر نوفمبر 2019، مع شاشة داخلية صغيرة، وشاشة خارجية كبيرة، ومواصفات متواضعة للغاية، وبعد ذلك، تابعته الشركة، بإصدار يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، في العام الماضي، والتقارير الجديدة، تشير إلى أن، هناك هاتف Razr جديدا، في الطريق، لا تقول متى، ولكنها تؤكد أنه سيصل، مع تحسينات مختلفة، حيث سيتم إصلاح التصميم القديم، والواجهة، وسيتم إضافة معالج أسرع، وأيضا سيتم تحسين، تجربة الطي.



هاتف جديد قابل للطي من موتورولا

ويعتبر قدوم هاتف، قابل للطي من موتورولا، في الوقت الحالي، ضروريا، لأن معظم الشركات المنافسة، أطلقت هواتف قابلة للطي، مع مواصفات رائدة، حيث تم إطلاق، الهاتف Galaxy Z Fold 3، من سامسونج، وتم إطلاق، الهاتف P50 Pocket، من هواوي، وهذا يعني أنه، سيتعين على موتورولا، توفير مواصفات ممتازة، للحاق بمنافسيها.

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وبالإضافة إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي، لشركة موتورولا، أن الهاتف سيظهر أولا، في الأسواق الصينية، على أن يتوفر، بعد فترة، في الأسواق العالمية، وبخصوص السعر، فنتوقع أن يأتي، هاتف Motorola القابل للطي، بسعر بين 999 يورو، و1500 يورو، وهذا السعر مقارب جدا، للهواتف المنافسة.