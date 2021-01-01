أعلن مركز الفضاء في غويانا الفرنسية، يوم السبت، أن الصاروخ "أريان 5" نجح في وضع التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر.
وقال مدير عمليات الإطلاق بالمركز، جان لوك بواييه، من القاعة الداخلية في مركز التحكم التابع للقاعدة الفضائية في كورو "انفصل تلسكوب ويب بنجاح، إلى الأمام ويب".
وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ "أريان" بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.
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التعليقات على أقوى تلسكوب في العالم ينطلق صوب الفضاء لنبش أسرار الكون
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