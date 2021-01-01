

سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro 2022 سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro 2022

مؤتمر هواوي، الذي أقيم يوم 23 ديسمبر، لم يقتصر فقط، على الهاتف القابل للطي، P50 Pocket، بل كان هناك أكثر من جهاز آخر، بما في ذلك، جهاز الكمبيوتر المحمول، Huawei MateBook X Pro 2022، الذي تم الإعلان عنه، مع مواصفات رائدة، تناسب اللاعبين، وسعر مرتفع نسبيا، لذلك قررنا، تقديم هذا المقال الجديد، لنتعرف على، سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول، الجديد من هواوي.



مواصفات MateBook X Pro 2022

جهاز الكمبيوتر المحمول، Huawei MateBook X Pro 2022، يصل بوزن خفيف للغاية، يبلغ 1.38 كجم فقط، وبسمك 15.5 ملم فقط، ويصل كذلك مع، شاشة تعمل باللمس، حجمها 14.2 بوصة، ودقتها 3120×2080 بكسل، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، كما أنها تدعم، إخراج 500 شمعة من السطوع، وتغطي التدرج اللوني P3 بالكامل.



كما أن، هذا الجهاز الجديد، من Huawei، يصل بالمعالج Intel Rocket Lake، من الجيل 11، بجانب معالج رسوميات، Intel Iris Xe، وذاكرة عشوائية LPDDR4x، بسعة 16 جيجا بايت، مع هارد ديسك M2 SSD، بسعة 512 جيجا بايت، أو 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أن، جهاز الكمبيوتر المحمول، يعمل بنظام Windows 10، ونتوقع أن يحصل على، نظام Windows 11 الجديد، فور إطلاقه.

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وعلاوة على ذلك، فيتم شحن الجهاز، Huawei MateBook X Pro 2022، باستخدام وحدة تجميع الطاقة GaN، من خلال منفذ USB 3.2، مع العلم بأن، 15 دقيقة من الشحن، تكفي لتشغيل الجهاز، لمدة ساعتين، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، 4 منافذ USB، ومراوح Shark Fin، معززة، بوحدات تبديد حرارة، فائقة النحافة، تعمل على إبقاء الجهاز باردا، لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، وكاميرا موجودة، في الإطار الأمامي للجهاز.سعر الكمبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro 2022الكمبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro 2022، سيتوفر للشراء، بسعر يبدأ من، 1490 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، معالج Core i5، و512 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 1961 دولارا، للإصدار الذي يضم، معالج Core i7، و1 تيرا بايت، مع 16 جيجا رام.