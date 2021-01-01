مؤتمر هواوي، الذي أقيم يوم 23 ديسمبر، لم يقتصر فقط، على الهاتف القابل للطي، P50 Pocket، بل كان هناك أكثر من جهاز آخر، بما في ذلك، جهاز الكمبيوتر المحمول، Huawei MateBook X Pro 2022، الذي تم الإعلان عنه، مع مواصفات رائدة، تناسب اللاعبين، وسعر مرتفع نسبيا، لذلك قررنا، تقديم هذا المقال الجديد، لنتعرف على، سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول، الجديد من هواوي.
مواصفات MateBook X Pro 2022
جهاز الكمبيوتر المحمول، Huawei MateBook X Pro 2022، يصل بوزن خفيف للغاية، يبلغ 1.38 كجم فقط، وبسمك 15.5 ملم فقط، ويصل كذلك مع، شاشة تعمل باللمس، حجمها 14.2 بوصة، ودقتها 3120×2080 بكسل، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، كما أنها تدعم، إخراج 500 شمعة من السطوع، وتغطي التدرج اللوني P3 بالكامل.
كما أن، هذا الجهاز الجديد، من Huawei، يصل بالمعالج Intel Rocket Lake، من الجيل 11، بجانب معالج رسوميات، Intel Iris Xe، وذاكرة عشوائية LPDDR4x، بسعة 16 جيجا بايت، مع هارد ديسك M2 SSD، بسعة 512 جيجا بايت، أو 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أن، جهاز الكمبيوتر المحمول، يعمل بنظام Windows 10، ونتوقع أن يحصل على، نظام Windows 11 الجديد، فور إطلاقه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق