

إعلان تشويقي يكشف عن المواصفات الرسمية للهاتف Lenovo Legion Y90 إعلان تشويقي يكشف عن المواصفات الرسمية للهاتف Lenovo Legion Y90

أكدت اليوم شركة لينوفو، أنها ستعلن رسميا، عن هاتفها المخصص للألعاب، Lenovo Legion Y90، يوم 1 يناير المقبل، وكشفت عن بعض، المواصفات الرسمية، التي سيصل بها، هذا الهاتف القادم، حيث أعطتنا نظرة كاملة، على الشاشة، وأكدت أنه سيصل، مع نظام تبريد الهواء، ثنائي المحرك لأداء مستدام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض التسريبات، التي تكشف عن، مواصفات الهاتف Lenovo Legion Y90، والتي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة.



يشير الإعلان التشويقي الرسمي، إلى أن، الهاتف المخصص للألعاب، Legion Y90، سيصل بشاشة E4 AMOLED، بحجم 6.92 بوصة، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس، يبلغ 720 هرتز، كما أن الشاشة، تدعم محتوى HDR، وحاصلة على شهادة، حماية للعين ضد الضوء الأزرق.



الهاتف Lenovo Legion Y90، سيتضمن نظام تبريد، يساعد على تشغيل الألعاب الثقيلة، أمثال ببجي موبايل، وفورت نايت، وبيس 2021 بمعدل إطارات، يبلغ 120 إطارا، في الثانية، بنفس الأداء، حتى بعد 30 دقيقة، من اللعب.

ووفقا للتسريبات السابقة، فهذا الهاتف القادم، من لينوفو، سيصل بالمعالج الجديد، snapdragon 8 gen 1، بجانب 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، و256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى أنه، سيعمل بنظام Android 12، الأحدث من جوجل، وسيضم بطارية، بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 90 واط، بحيث يمكن شحن 100%، من سعة البطارية، في 30 دقيقة فقط.ومع ذلك، دعونا ننتظر، حتى يوم 1 يناير، لمعرفة المواصفات، والأسعار الرسمية، للهاتف Lenovo Legion Y90، ولكن قبل ذلك، نتوقع وصول المزيد، من التفاصيل، قبل الإعلان الرسمي.



