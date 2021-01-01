

«تسلا» تمنع السائقين من ألعاب الفيديو أثناء القيادة| «تسلا» تمنع السائقين من ألعاب الفيديو أثناء القيادة|

خضعت شركة صناعة السيارات العالمية تسلا TESLA لضغوط الهيئات التنظيمية الأمريكية، بهدف منع السائقين من لعب ألعاب الفيديو على شاشات اللمس المركزية، أثناء تحرك السيارة.



وقد جاءت هذه الضغوط، بعد يوم من فتح الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا رسميًا في ما يقرب من 600000 سيارة تسلا، تتيح للأشخاص الذين يجب أن يركزوا على الطريق، تجنب انتباههم للعب الألعاب، وتصفح الويب.



وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور NHTSA يوم الخميس إن شركة تسلا TESLA التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk ، إها سترسل تحديثًا للبرنامج عبر الإنترنت، بحيث يتم قفل الوظيفة المسماة "Passenger Play" لمنع لعب السائق أو تصفح الإنترنت أثناء حركة المركبات.

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وتهدف هذه الوظيفة إلى السماح للأشخاص في مقعد الراكب باستخدام شاشة اللمس - وليس السائقين، كما سيظهر إشعار يسأل عما إذا كان الشخص الذي يريد اللعب راكبًا أم سائقًا، وسيسمح فقط بالوصول إلى الإنترنت إذا أبلغ الشخص عن كونه راكبًا.وقد تم إطلاق التحقيق، بعد أن قدم سائق تسلا في ولاية أوريجون «فينس باتون» شكوى إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) الشهر الماضي.وقال باتون، إنه لا يملك شيئًا ضد تسلا، ولكن يخشى أن يلعب السائقون الألعاب، ويشتت ذلك انتباههم بشكل خطير، مضيفا: "شخص ما سيُقتل.. إنه جنون للغاية."وفي أغسطس، كان باتون، يشاهد مقطع فيديو على يوتويب YouTube لمالكي سيارات تسلا Tesla ، واكتشف أنه يمكنه تشغيل لعبة فيديو على شاشته التي تعمل باللمس أثناء تحرك السيارة.وقد قاد باتون سيارته 2021 Tesla Model 3 إلى ساحة انتظار سيارات فارغة بالكلية المجتمعية، وقام بتنشيط لعبة تسمى Sky Force Reloaded من قائمة وقام ببعض الحلقات، وقال باتون، وهو صحفي إذاعي متقاعد يبلغ من العمر 59 عامًا ويعيش بالقرب من بورتلاند: "لقد أصابني الذهول من ظهور لعبة الفيديو المتطورة هذه".من جهتها قالت الوكالة في وثيقة نُشرت يوم الأربعاء على موقعها على الإنترنت، إن الميزة المسماة "Passenger Play" قد تشتت انتباه السائق، وتزيد من خطر وقوع حادث تصادم.من جهته قال مكتب التحقيقات في العيوب التابع للوكالة في الوثيقة، إن قدرة اللعبة متاحة منذ ديسمبر 2020 ، وقبل هذا التاريخ ، كان من الممكن لعب الألعاب فقط أثناء وجود سيارات تسلا Teslas في المنتزهات فقط.