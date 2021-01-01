الذكاء الاصطناعي أو (AI) ، يعني ببساطة الذكاء في الآلات، على عكس الذكاء الطبيعي الموجود في البشر، والكائنات الطبيعية الأخرى.
واكتسب الذكاء الاصطناعي اسمه، وأصبح مجالًا رسميًا للبحث في عام 1956، وأدى العمل الأولي إلى أدوات جديدة لحل المشكلات الرياضية، ومع ذلك اكتشف الباحثون أن إنشاء ذكاء اصطناعي أمر صعب للغاية، وتباطأ التقدم في هذا المجال خلال فترة السبعينيات، ولكن في الآونة الأخيرة أدت الزيادات في قوة الحوسبة، وتوافر مجموعات البيانات الضخمة إلى تمهيد الطريق للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعلى وجه الخصوص، قطع العلماء خطوات عملاقة في تطبيق معين للذكاء الاصطناعي، وهو التعلم الآلي، والذي يتضمن ما يعرف بالتعلم الآلي، أي أنظمة تتعلم تلقائيًا من البيانات التي تحللها، والنتائج التي تحصل عليها، لتحسين قدرتها على العمل مع تلك البيانات في المستقبل، وعلى سبيل المثال، يعمل التعلم الآلي على تشغيل التطبيقات التي تقدر المدة التي ستستغرقها الرحلة، ثم تقدم إرشادات حول المسار، فيما تستخدم مثلا تطبيقات مثل خرائط جوجل Google التعلم الآلي لتحليل ظروف حركة المرور المتغيرة، ودمج البيانات التي يبلغ عنها المستخدم لتقليل أوقات السفر، بل واقتراح طرق موفرة للوقود، وحتى الآن التعلم الآلي هو الأفضل لهذه الأنواع من المهام المحددة جيدًا، والتي يمكن تقسيمها إلى منطقية.
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التعليقات على «الذكاء الاصطناعي» أصبح مجالًا رسميًا للبحث في عام 1956
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