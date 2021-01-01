ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الصين تعتزم تشديد القواعد الخاصة بإدراج الشركات الناشئة سريعة النمو في الخارج كجزء من حملة تنظيمية استمرت لأشهر للسيطرة على قطاع التكنولوجيا.
وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي)، أنه بموجب الإرشادات المقترحة، سيُطلب من الشركات التي تأمل في بيع الأسهم في الخارج التسجيل لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، والتي ستراجع خطط الإدراج الخاصة بها وتنسق مع الوكالات الأخرى لضمان امتثالها للقوانين الصينية، مثل أمن البيانات، وستعمل المقترحات على تمكين السلطات من منع الشركات من الإدراج في الخارج إذا اعتقدت أن مبيعات الأسهم ستهدد الأمن القومي وستحظر أيضًا الشركات من تقديم عروض الأسهم الدولية إذا كانت لديها نزاعات داخلية أو قضايا أخرى لم تتم تسويتها.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الإجراءات الجديدة، التي وردت في ورقة استشارية تابعة لهيئة الأوراق المالية والتنظيم الصينية، تأتي بعد شهور من عدم اليقين بشأن سياسة المجموعات الصينية المدرجة في الخارج والتي أثرت على أسعار أسهمها، حيث انخفض أحد المؤشرات الرئيسية التي تتبع المجموعات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 45% هذا العام.
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التعليقات على الصين تتخذ إجراءات جديدة للسيطرة على قطاع التكنولوجيا في العالم
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