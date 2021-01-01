

شاهد: كيفية صناعة وتجميع دراجة S1000RR النارية من BMW شاهد: كيفية صناعة وتجميع دراجة S1000RR النارية من BMW

تعتبر دراجة S1000RR واحدة من أشهر الدراجات النارية التي تقدمها شركة BMW Motorrad التابعة لمجموعة BMW الألمانية، وهي دراجة تم تصميمها في الأساس كدراجة نارية للسباقات، وذلك للمنافسة في بطولة العالم لدراجات النارية الخارقة لعام 2009.



وبعد نجاح هذه الدراجة في السباقات قررت المجموعة في 2010 تقديم نسخ تجارية ونسخ ركوب عادية منها مناسبة للطرقات العادية، وذلك بقوة للمحرك تصل إلى 200 حصان تقريبا.



ومن هذا المنطلق نشرت قناة GommeBlog المتخصصة في السيارات والمركبات على يوتيوب فيديو يشرح تفاصيل ومراحل صناعة هذه الدراجة النارية التي تقدمها الشركة الألمانية، حيث تم تصوير هذا الفيديو من داخل مصنع الشركة الألمانية، وبلغت مدته 51 دقيقة تقريبا.