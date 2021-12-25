تحويلات مرورية.. غلق منزل الشهيد من محور المشير لمدة 3 شهور

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تحويلات مرورية.. غلق منزل الشهيد من محور المشير لمدة 3 شهور

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن اتخاذ الادارة العامة لمرور القاهرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال توسعة منزلالشهيد من محور المشير طنطاوى، مما يتطلب غلق المنزل وذلك في الاتجاه لمناطق مدينة نصر.

قرار الغلق لمدة 3 شهور
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذأعمال التوسعة للمنزل المشار إليه.

ويبدأ تنفيذ الغلق الكلي لمنزل الشهيد من محور المشير طنطاوى في الاتجاه لمناطق مدينة نصر بداية من الساعة 12ص (يوم السبت الموافق25/12/2021) ولمدة 3 شهور لحين الانتهاء من أعمال التوسعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميعالتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصدر: Egypt automotive

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