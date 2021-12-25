أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن اتخاذ الادارة العامة لمرور القاهرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال توسعة منزلالشهيد من محور المشير طنطاوى، مما يتطلب غلق المنزل وذلك في الاتجاه لمناطق مدينة نصر.
قرار الغلق لمدة 3 شهور
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذأعمال التوسعة للمنزل المشار إليه.
ويبدأ تنفيذ الغلق الكلي لمنزل الشهيد من محور المشير طنطاوى في الاتجاه لمناطق مدينة نصر بداية من الساعة 12ص (يوم السبت الموافق25/12/2021) ولمدة 3 شهور لحين الانتهاء من أعمال التوسعة.
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التعليقات على تحويلات مرورية.. غلق منزل الشهيد من محور المشير لمدة 3 شهور
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