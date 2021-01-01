بي إم دبليو M ستقدم نسخة خاصة من M4

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بي إم دبليو M ستقدم نسخة خاصة من M4

يبدو أن العام القادم سيكون مميزاً لقسم بي إم دبليو M، وتقترح الشائعات أن نسخة خاصة من M4 ستأتي للاحتفال بـ50 عاماً على تأسيس القسم.

تقترح الإشاعة أن النسخة القادمة ستكون مشابهة لـ M4 CSL ولكن باسم لم يحدد، وبناقل حركة يدوي. وتضيف أن العديد من الميزات الفاخرة لن تصل للسيارة بهدف تخفيف الوزن. بما في ذلك حساسات المسافة والمقاعد الكهربائية.

جدير بالذكر أن M4 CSL الجديدة نفسها لا تزال تحت التطوير، من المنتظر أن تكشف بي إم دبليو عنها في نوفمبر من العام المقبل.

المصدر: سعودى شفت

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